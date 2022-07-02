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Haberler Galeri Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

Gül Masalı dizisiyle ekrana geri dönen Gülper Özdemir'in özel hayatı merak konusu oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Meslektaşı ile aşk yaşayan Özdemir'in gönlünü yaptırdığı yakışıklı ise, duyanları şaşırtıyor. İşte Gülper Özdemir'in oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 02.07.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 17:04
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

Gül Masalı dizisiyle yeniden ekranlara dönen Gülper Özdemir ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

Gülper Özdemir hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. Eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Gülper Özdemir'in sevgilisi…

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN