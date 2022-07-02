Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Aşk karelerine beğeni yağdı

Gül Masalı dizisiyle ekrana geri dönen Gülper Özdemir'in özel hayatı merak konusu oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Meslektaşı ile aşk yaşayan Özdemir'in gönlünü yaptırdığı yakışıklı ise, duyanları şaşırtıyor. İşte Gülper Özdemir'in oyuncu sevgilisi...