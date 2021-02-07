"Gözlerine perde inecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Serseri mayın gibi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın Cihan'ı öldürmesi sonrasında yeğeni Cihan bomba gibi ortalıkta geziyor. Yaman Korkmaz, Özcan'ı doldurarak Hızır Ali ve Façalıların üstüne salıyor. Tüm saldırıları bertaraf eden Hızır Ali, olanları annesine anlatır. EDHO son bölümde; Fuat, tuzak kurarak Ceylan ve Bahar'ı ele geçirdi. Hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı araştırılıyor.