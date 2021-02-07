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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Gözlerine perde inecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Serseri mayın gibi... "Gözlerine perde inecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Serseri mayın gibi...
"Gözlerine perde inecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan ve Bahar'ın kaçırılması sonrasında Hızır beyninden vurulmuşa dönmüştür. Kimsesiz Doğan tüm olan bitenin arasında Hamdi Korkmaz'a kafayı takmıştır. EDHO son bölümde; Yaman'ın hamlesi sonrasında Özcan, Hızır Ali'ye saldırıda bulunmuştur. Hal böyle olunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 17:52
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın Cihan'ı öldürmesi sonrasında yeğeni Cihan bomba gibi ortalıkta geziyor. Yaman Korkmaz, Özcan'ı doldurarak Hızır Ali ve Façalıların üstüne salıyor. Tüm saldırıları bertaraf eden Hızır Ali, olanları annesine anlatır. EDHO son bölümde; Fuat, tuzak kurarak Ceylan ve Bahar'ı ele geçirdi. Hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı araştırılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.
Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.
Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.
Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.