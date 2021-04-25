"Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

ATV ekranlarının 6 sezondur vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. EDHO son bölümde; Kimsesiz Doğan ile Şahin Ağa'dan Rıdvan'ın yerini öğrenmek için gelen Tipi, farkında olmadan büyük tuzağın içine çekiliyor. Gönül'e söylenen sözleri kaldıramayan Tipi, evine giderek onu boğdu. Daha sonrasında silahını çeken Tipi'nin oradan nasıl çıkacağı merak ediliyor. Alpaslan, artık yürüyebildiğinin sinyallerini vermeye başlıyor. Masanın üyeleri düşmanlarına karşı tek vücut oluyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı...