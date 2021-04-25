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"Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır, Ceylan'ın intikamı için yanıp tutuşurken, beklenmedik olaylar peş peşe geliyor. Rıdvan'ı avlamayı düşünen Hızır, kusursuz planını devreye sokuyor. Rıdvan ise mekanında masanın üyelerini ağırlarken gafil avlayacağını düşünüyor. Tüm gelişmelerin ardından dizinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 25.04.2021 18:02
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