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Haberler Galeri "Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

"Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır, Ceylan'ın intikamı için yanıp tutuşurken, beklenmedik olaylar peş peşe geliyor. Rıdvan'ı avlamayı düşünen Hızır, kusursuz planını devreye sokuyor. Rıdvan ise mekanında masanın üyelerini ağırlarken gafil avlayacağını düşünüyor. Tüm gelişmelerin ardından dizinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 25.04.2021 18:02
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Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

ATV ekranlarının 6 sezondur vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. EDHO son bölümde; Kimsesiz Doğan ile Şahin Ağa'dan Rıdvan'ın yerini öğrenmek için gelen Tipi, farkında olmadan büyük tuzağın içine çekiliyor. Gönül'e söylenen sözleri kaldıramayan Tipi, evine giderek onu boğdu. Daha sonrasında silahını çeken Tipi'nin oradan nasıl çıkacağı merak ediliyor. Alpaslan, artık yürüyebildiğinin sinyallerini vermeye başlıyor. Masanın üyeleri düşmanlarına karşı tek vücut oluyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı...

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Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

"MACİT 3 DAKİKADAN FAZLA DAYANAMAZ"

Hızır'ın "Neredesin" diyerek aradığı Tipi "Araftayım Hızır araftayım. Macit'in tam karşısındayım, sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri inkar ediyor. Buradan çıkamam Hızır, kapının önü it dolu. Dadaş ben sadece buraya girmeyi planladım, çıkmayı hiç düşünmedim. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz Hızır." deyip Gönül'e iftira atan Macit'i boğdu.

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Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

TİPİ ÖLECEK Mİ?

Silahlarını çekip Macit'in adamlarının üzerine yürüyen Tipi'nin akıbetinin ne olacağı ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından merak ediliyor. EDHO 192. bölümde Tipi'nin ölüp ölmeyeceği netlik kazanacak.

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Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

ALPASLAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

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Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...

HIZIR'IN DOSTLARI VE DÜŞMANLARI

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.