Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın yaşı herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...