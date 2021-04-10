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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın yaşı herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 16:53
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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, Özkaya'nın yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Ecem Özkaya ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Alina Boz - 14 Haziran 1998

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995