Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Berk Atan, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sevilen dizi ile gönüllere taht kuran Berk Atan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın sevgilisi...