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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Berk Atan, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sevilen dizi ile gönüllere taht kuran Berk Atan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 15:11
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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Berk Atan'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN

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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

ARAS BULUT İYNEMLİ