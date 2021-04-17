Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Taner rolüyle dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, dizinin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Güneş'in Kızları dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Berk Atan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla sosyal medyadan ifşa etti. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın sevgilisi...