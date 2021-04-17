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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Taner rolüyle dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, dizinin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Güneş'in Kızları dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Berk Atan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla sosyal medyadan ifşa etti. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 17:59
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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Berk Atan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

BURAK DENİZ

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

BURAK DENİZ VE SEVGİLİSİ DİDEM SOYDAN

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

ALİNA BOZ

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER