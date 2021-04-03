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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yanlışlıkla ifşa etti

Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan, dizinin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Güneş'in Kızları dizisinde yıldızının parlamasının ardından son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Berk Atan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla sosyal medyadan ifşa etti. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 17:11
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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yanlışlıkla ifşa etti

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Berk Atan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yanlışlıkla ifşa etti

BUĞRA GÜLSOY

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yanlışlıkla ifşa etti

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yanlışlıkla ifşa etti

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yanlışlıkla ifşa etti

ASLIHAN GÜNER