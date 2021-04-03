Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yanlışlıkla ifşa etti

Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan, dizinin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Güneş'in Kızları dizisinde yıldızının parlamasının ardından son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Berk Atan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla sosyal medyadan ifşa etti. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın sevgilisi...