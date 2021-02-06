Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış... Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, gündeme oturdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Atan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin yaşı...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 17:49
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
GÜLSİM ALİ İLHAN
18 Şubat 1995
BURAK DENİZ
17 Şubat 1991
ALİNA BOZ
14 Haziran 1998
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993