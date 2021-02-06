Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, gündeme oturdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Atan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin yaşı...