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Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan, ekranın en çok konuşulan oyuncularından oldu. Tüm dikkatleri üzerine çeken Atan, özel hayatıyla da araştırma konusu oldu. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:16
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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Gönül Dağı'ndaki Taner karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, boyuyla merak konusu oldu. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Gülsim Ali İlhan - 176 CM

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Büşra Develi - 180 CM

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Şükrü Özyıldız – 190 CM

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Hande Erçel – 175 CM