Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan, ekranın en çok konuşulan oyuncularından oldu. Tüm dikkatleri üzerine çeken Atan, özel hayatıyla da araştırma konusu oldu. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Berk Atan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Berk Atan ve birçok ünlü ismin boyu...