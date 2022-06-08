Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aslıhan karakteri ile şöhret kazanan Gülsim Ali, 2019'da Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyiciyle buluştu. Son olarak Gönül Dağı dizisinde izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali İlhan oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de mest ediyor. Şöhreti Türkiye ile sınırlı kalmayan 27 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın Instagram'da hemen hemen 2 milyon takipçisi var. Masmavi gözleri, duru güzelliğiyle görenleri mest eden Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Gülsim Ali, ailesiyle beraber paylaştığı fotoğrafın hemen ardından yine adından söz ettirmeyi başardı. Göçmen ailesiyle paylaştığı karede annesiyle benzerliğini farkedenler 'Güzelliği genetikmiş' demeden edemedi. İşte Gönül Dağı'nın güzelliğiyle dillere destan yıldızı Gülsim Ali İlhan'ın annesi ve ünlü isimlerin çok merak edilen anneleri...