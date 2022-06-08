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Haberler Galeri Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aslıhan karakteri ile şöhret kazanan Gülsim Ali, 2019'da Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyiciyle buluştu. Son olarak Gönül Dağı dizisinde izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali İlhan oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de mest ediyor. Şöhreti Türkiye ile sınırlı kalmayan 27 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın Instagram'da hemen hemen 2 milyon takipçisi var. Masmavi gözleri, duru güzelliğiyle görenleri mest eden Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Gülsim Ali, ailesiyle beraber paylaştığı fotoğrafın hemen ardından yine adından söz ettirmeyi başardı. Göçmen ailesiyle paylaştığı karede annesiyle benzerliğini farkedenler 'Güzelliği genetikmiş' demeden edemedi. İşte Gönül Dağı'nın güzelliğiyle dillere destan yıldızı Gülsim Ali İlhan'ın annesi ve ünlü isimlerin çok merak edilen anneleri...

Giriş Tarihi: 08.06.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 12:14
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

Son olarak Gönül Dağı dizisinde izleyiciyle buluşan Gülsim Ali İlhan oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

Şimdilerde Gönül Dağı dizisindeki rolü ile ilgi odağı olan Gülsim Ali sosyal medyanın merak edilen isimleri arasında karşımıza çıkıyor.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

HEMEN HEMEN 2 MİLYON TAKİBE ALDI

Ünü Türkiye sınırlarını aşan 27 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İlhan'ı Instagram'da 2 milyona yakın kişi takip ediyor.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Gülsim Ali’nin annesini gören dönüp bir daha baktı!

BEĞENİ YAĞIYOR

Masmavi gözleri, duru güzelliğiyle büyüleyen Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.