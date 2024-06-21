Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablası güzelliğiyle göz kamaştırdı! İki kardeş birbirlerine çok benziyor...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Al Sancak, Diriliş Ertuğrul, Son Yaz Balkanlar gibi birçok projeyle adından söz ettiren güzel oyuncu bu kez ablasıyla gündemde. Ünlü oyuncunun kardeşini görenler hayran kaldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli ablası...