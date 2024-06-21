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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablası güzelliğiyle göz kamaştırdı! İki kardeş birbirlerine çok benziyor...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Al Sancak, Diriliş Ertuğrul, Son Yaz Balkanlar gibi birçok projeyle adından söz ettiren güzel oyuncu bu kez ablasıyla gündemde. Ünlü oyuncunun kardeşini görenler hayran kaldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli ablası...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 15:34
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablası güzelliğiyle göz kamaştırdı! İki kardeş birbirlerine çok benziyor...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aslıhan Hatun karakteriyle tanınan Gülsim Ali İlhan, son olarak Gönül Dağı dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablası güzelliğiyle göz kamaştırdı! İki kardeş birbirlerine çok benziyor...

Mavi gözleri ve güzel gülüşü ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Gülsim Ali, bu sefer de ablasıyla gündeme geldi.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablası güzelliğiyle göz kamaştırdı! İki kardeş birbirlerine çok benziyor...

Ablası ile verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayan İlhan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken abla-kardeş güzellikleriyle sosyal medyayı salladı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablası güzelliğiyle göz kamaştırdı! İki kardeş birbirlerine çok benziyor...

İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablası güzelliğiyle göz kamaştırdı! İki kardeş birbirlerine çok benziyor...

GÖKÇE AKYILDIZ'IN KIZ KARDEŞİ