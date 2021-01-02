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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış… Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…
Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle dikkat çeken Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşı...
Giriş Tarihi: 02.01.2021 17:29
Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla ilgi odağı olan Gülsim Ali İlhan, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşı…
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MÜGE ANLI
19 Aralık 1973
BURCU ESMERSOY
2 Ekim 1976
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993
BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984