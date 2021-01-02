Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle dikkat çeken Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşı...