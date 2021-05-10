Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Gönül Dağı'nda da sürdüren Gülsim Ali İlhan'ın kaç yaşında olduğu merak edildi. İşte Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşları...