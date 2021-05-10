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Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Gönül Dağı'nda da sürdüren Gülsim Ali İlhan'ın kaç yaşında olduğu merak edildi. İşte Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşları...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 06:03
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

Magazin dünyasının yakından takip ettiği genç oyuncu Gülsim Ali İlhan sevilenleri tarafından da mercek altına alındı. Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olan Gülsim Ali İlhan'in özel hayatı merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

İnternet dünyasında Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla ilgi odağı olan Gülsim Ali İlhan'ın kaç yaşında olduğu araştırıldı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşları...

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! İşte hakkındaki o gerçek

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998