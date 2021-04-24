Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle şaşırttı!

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncu özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali...