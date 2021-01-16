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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle şaşırttı! Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle şaşırttı!
Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 16.01.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 15:01
Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla ilgi odağı olan Gülsim Ali İlhan, makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...
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Aslıhan Güner
Aslıhan Güner
Hande Erçel
Hande Erçel