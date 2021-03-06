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Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, televizyonun en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısını sürdüren İlhan, başarılı oyunculuğuyla kariyerindeki yükselişini sürdü. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın boyu...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 17:14
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin boyu...

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Büşra Develi - 180 CM

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Şükrü Özyıldız – 190 CM

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Murat Ünalmış – 192 CM

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Tolga Sarıtaş – 180 CM

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