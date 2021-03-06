Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, televizyonun en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısını sürdüren İlhan, başarılı oyunculuğuyla kariyerindeki yükselişini sürdü. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın boyu...