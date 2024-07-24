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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın annesini gören hayran kalıyor! 'Güzellik genetik'

Gönül Dağı'nda Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar'ın annesiyle benzerliği şoke etti. Başrollerinde Berk Atan, Semih Öztürk, Yavuz Sepetçi gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi oyuncularının hayatlarıyla da gündem oluyor. Kariyerine Gönül Dağı ile başlayan oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Hazal Çağlar oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da ilgi odağı olan Çağlar, ailesiyle pozlar verdi. Özellikle annesinin görenler hayran kaldı. İşte Hazal Çağlar'ın güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 10:54 Güncelleme: 25.07.2024 09:28
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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın annesini gören hayran kalıyor! ’Güzellik genetik’

Son zamanların dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın annesini gören hayran kalıyor! ’Güzellik genetik’

Verdiği pozlarla takipçilerinden tam not alan Çağlar, bu kez ailesiyle gündemde...

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın annesini gören hayran kalıyor! ’Güzellik genetik’

Ailesiyle bir paylaşımda bulunan Çağlar'ın özellikle annesine olan benzerliği şoke etti.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın annesini gören hayran kalıyor! ’Güzellik genetik’

28 yaşındaki oyuncunun annesini görenler, ''Güzellik ailede genetik", ''Annesi kızını sollar'' gibi yorumlarda bulundu.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın annesini gören hayran kalıyor! ’Güzellik genetik’

İşte Hazal Çağlar başta olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri...