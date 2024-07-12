Gönül Dağı'nda ciğer parçalayacak veda! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

Gönül Dağı dizisinin 142. bölümü, sezon finaliyle birlikte izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Zahide karakterinin hüzün dolu vedası, izleyicileri derinden etkiledi. Zahide, Ecem Özkaya tarafından canlandırılan bir karakter olup yurt dışında yeni bir hayat kurma umuduyla köyüne geri dönmüştü. Ancak bu dönüşü trajik bir ölüm izledi ve hem köy halkını hem de dizinin takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.