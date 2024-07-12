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Gönül Dağı'nda ciğer parçalayacak veda! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

Gönül Dağı dizisinin 142. bölümü, sezon finaliyle birlikte izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Zahide karakterinin hüzün dolu vedası, izleyicileri derinden etkiledi. Zahide, Ecem Özkaya tarafından canlandırılan bir karakter olup yurt dışında yeni bir hayat kurma umuduyla köyüne geri dönmüştü. Ancak bu dönüşü trajik bir ölüm izledi ve hem köy halkını hem de dizinin takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

Giriş: 12.07.2024 09:15 Güncelleme: 12.07.2024 09:15
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Gönül Dağı’nda ciğer parçalayacak veda! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

Sezonun son bölümünde dikkat çeken bir başka gelişme ise, Elif hemşirenin erken doğum yapması oldu. Hastane koridorlarında yaşanan endişeli saatler, bölümün en çarpıcı anlarından birini oluşturdu. Hem Elif'in hem de yeni doğan bebeğinin sağlık durumu, köy sakinlerini büyük bir endişeye sürükledi.

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Gönül Dağı’nda ciğer parçalayacak veda! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA

Erkan ve Filiz çiftinin köydeki isteme merasimi, sezon finalindeki sevinç kaynaklarından biriydi.

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Gönül Dağı’nda ciğer parçalayacak veda! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

Ancak Zahide'nin ani ölüm haberi, bu mutlu anın gölgesinde kalmasına neden oldu ve köy sakinlerinin sevinci yarım kaldı.

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Gönül Dağı’nda ciğer parçalayacak veda! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

BU SEZON GÖNÜL DAĞI'NA VEDA EDENLER

Gönül Dağı, bu sezon birçok sevilen karakterle vedalaştı. İşte bu sezon diziye veda eden isimler:

Sude Zülal Güler (Yeşim Somer, 104-120. bölüm)
Özcan Varaylı (Rüstem Öztürk, 112-120. bölüm)

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Gönül Dağı’nda ciğer parçalayacak veda! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

Merve Yıldız (Yasemin, 81-90, 118-125. bölüm)
Ali Düşenkalkar (Muammer Kaya, 1-116. bölüm)