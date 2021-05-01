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Gönül Dağı dizisinin Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereli çıktı!

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu izleyiciler tarafından merak edildi. Performansıyla dizinin yıldızlarından biri haline gelen Süvarioğlu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Cihat Süvarioğlu hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Cihat Süvarioğlu ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:19
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Gönül Dağı dizisinin Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereli çıktı!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Ramazan karakteriyle kendisine hayran bırakan Cihat Süvarioğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Cihat Süvarioğlu'nun memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı dizisinin Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereli çıktı!

Nurettin Sönmez - İstanbul

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Gönül Dağı dizisinin Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereli çıktı!

Demet Özdemir - İzmit

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Gönül Dağı dizisinin Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereli çıktı!

Serhat Kılıç - Ankara

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Gönül Dağı dizisinin Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereli çıktı!

Melis Sezen - İstanbul