Gönül Dağı dizisinin Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereli çıktı!

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu izleyiciler tarafından merak edildi. Performansıyla dizinin yıldızlarından biri haline gelen Süvarioğlu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Cihat Süvarioğlu hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Cihat Süvarioğlu ve birçok ünlü ismin memleketi...