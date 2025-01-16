Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Paylaştığı kısa videolarla tanınan ve ardından "İkimizin Yerine", "Yol Arkadaşım", "Benim Tatlı Yalanım", "Bandırma Füze Kulübü" ve "Yetiş Zeynep" gibi pek çok projede boy gösteren Aslı Bekiroğlu, son olarak "Jet Sosyete" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı.