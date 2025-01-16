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Gönlünü İnci Taneleri'nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi...

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! İlk olarak sosyal medyada paylaştığı eğlenceli kısa videolarla tanınan Aslı Bekiroğlu, özellikle Jet Sosyete'deki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yaptığı her açıklamayla adından söz ettiren oyuncu, bu kez aşk hayatıyla gündem oldu. Bekiroğlu'nun sevgilisi İnci Taneleri'nden çıktı. İşte o isim...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:58
Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Paylaştığı kısa videolarla tanınan ve ardından "İkimizin Yerine", "Yol Arkadaşım", "Benim Tatlı Yalanım", "Bandırma Füze Kulübü" ve "Yetiş Zeynep" gibi pek çok projede boy gösteren Aslı Bekiroğlu, son olarak "Jet Sosyete" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Ancak ünlü oyuncu, bu kez özel hayatıyla manşetlerde yer aldı.

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Önceki akşam, Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Aslı Bekiroğlu, bu özel gecede yepyeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Bekiroğlu'nun, gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Gala sonrası el ele görüntülenen sevgililer, sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı. İkilinin bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Furkan Rıza Demirel, Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu dizide "İzzet" karakterini canlandırıyor.

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Furkan Rıza Demirel

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Furkan Rıza Demirel

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Furkan Rıza Demirel

Gönlünü İnci Taneleri’nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisi...

Aslı Bekiroğlu