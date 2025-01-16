16 Ocak 2025, Perşembe
Gönlünü İnci Taneleri'nin yıldızına kaptırdı! Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi...
Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! İlk olarak sosyal medyada paylaştığı eğlenceli kısa videolarla tanınan Aslı Bekiroğlu, özellikle Jet Sosyete'deki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yaptığı her açıklamayla adından söz ettiren oyuncu, bu kez aşk hayatıyla gündem oldu. Bekiroğlu'nun sevgilisi İnci Taneleri'nden çıktı. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:58