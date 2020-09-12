12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava! ‘Beni ondan koruyun’

Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava! ‘Beni ondan koruyun’

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. İki kızı ile babaları Gökhan Özen arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için şikayetçi oldu. Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirten Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

Giriş Tarihi: 12.09.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 09:14
  • 1
  • 4
Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava! ‘Beni ondan koruyun’

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 4
Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava! ‘Beni ondan koruyun’

YENİ DÜZENLEME İSTEDİ

Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.

  • 3
  • 4
Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava! ‘Beni ondan koruyun’

Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini ekleyen Sevigen, iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.

  • 4
  • 4
Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava! ‘Beni ondan koruyun’