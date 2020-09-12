Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava! ‘Beni ondan koruyun’

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. İki kızı ile babaları Gökhan Özen arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için şikayetçi oldu. Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirten Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.