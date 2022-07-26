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Haberler Galeri Gökhan Alkan'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı

Gökhan Alkan'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı

Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade, kısa süre önce ilişkisini sonlandırmıştı. Tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen güzel oyuncunun adı sürpriz bir isimle anıldı. Dedikodulara göre Cavadzade, gönlünü eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 09:08
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Gökhan Alkan’dan ayrılan Nesrin Cavadzade’den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdı

Bir dizi aşkının daha gerçeğe döndüğü iddiası, magazin kulislerinde kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökhan Alkan’dan ayrılan Nesrin Cavadzade’den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdı

Evlilik hazırlığı yapan Gökhan Alkan ile yollarını ayıran Nesrin Cavadzade, önceki gün de sosyal medyadan tüm aşk karelerini sildi.

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Gökhan Alkan’dan ayrılan Nesrin Cavadzade’den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdı

GÖNLÜNÜ ROL ARKADAŞINA KAPTIRDI

Alkan'ı da takipten çıkan güzel oyuncu, iddiaya göre geçtiğimiz sezon aynı dizide rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaştı.

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Gökhan Alkan’dan ayrılan Nesrin Cavadzade’den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdı

Dizide de iki sevgiliyi oynayan ikili, aşklarını bir süredir gözlerden uzak tutmayı başardı.

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Gökhan Alkan’dan ayrılan Nesrin Cavadzade’den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdı

ŞİMDİLİK SAKLIYOR

39 yaşındaki güzel oyuncunun, ilişkisi yeni bittiği için Kaygılaroğlu ile aşkını gizli tutmak istediği söyleniyor.