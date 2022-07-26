Gökhan Alkan'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den aşk bombası! Gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı

Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade, kısa süre önce ilişkisini sonlandırmıştı. Tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen güzel oyuncunun adı sürpriz bir isimle anıldı. Dedikodulara göre Cavadzade, gönlünü eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı.