Gökçe Bahadır'ın Venedik pozları sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Rol aldığı yapımlarla son dönemde sık sık adından söz ettiren Gökçe Bahadır, son olarak Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Burcu Özberk ve Salih Bademci ile kırmızı halıda yürüyen güzel oyuncu, tarzıyla hayran bırakmıştı. Güzel oyuncu son olarak Venedik pozları ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gökçe Bahadır'ın yeni paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.