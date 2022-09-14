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Gökçe Bahadır'ın Venedik pozları sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Rol aldığı yapımlarla son dönemde sık sık adından söz ettiren Gökçe Bahadır, son olarak Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Burcu Özberk ve Salih Bademci ile kırmızı halıda yürüyen güzel oyuncu, tarzıyla hayran bırakmıştı. Güzel oyuncu son olarak Venedik pozları ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gökçe Bahadır'ın yeni paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 14:28
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Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy'la evlenmişti. Alaçatı'da düzenlenen törene ise ünlüler akın etmişti.

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Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Evliliğin ardından dizi ve film çalışmalarına devam eden Bahadır, son olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı.

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Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun Venedik pozları ise takipçilerini mest etti.

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Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Gökçe Bahadır'ın pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı.

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Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güzelliğiyle sevenlerini büyüleyen Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini ise görenler tanıyamadı