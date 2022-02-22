Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Bahadır'ın annesini gören hayran kaldı. İşte Gökçe Bahadır başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...