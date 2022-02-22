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Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Gökçe Bahadır, son dönemde Kulüp dizisiyle adından söz ettirdi. Şimdilerde sevgilisi Emir Ersoy ile evlilik hazırlıkları yapan Bahadır, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesini gören hayran kaldı. İşte Gökçe Bahadır'ın annesi...

Giriş Tarihi: 22.02.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 14:38
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Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hayat Bilgisi dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakteriyle hafızalara kazındı.

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Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Bahadır'ın annesini gören hayran kaldı. İşte Gökçe Bahadır başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Tuba Büyüküstün'ün annesi Handan Büyüküstün

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Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

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Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Selma Ergeç ve annesi