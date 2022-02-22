22 Şubat 2022, Salı
Gökçe Bahadır’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Ekranın en sevilen isimlerinden olan Gökçe Bahadır, son dönemde Kulüp dizisiyle adından söz ettirdi. Şimdilerde sevgilisi Emir Ersoy ile evlilik hazırlıkları yapan Bahadır, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesini gören hayran kaldı. İşte Gökçe Bahadır'ın annesi...
Giriş Tarihi: 22.02.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 14:38
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