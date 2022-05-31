Gökçe Bahadır’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızını solladı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Gökçe Bahadır, son dönemin en popüler isimlerinden oldu. Kısa süre önce müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Bahadır, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesini gören hayran kaldı. İşte Gökçe Bahadır'ın annesi...