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Gökçe Bahadır’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızını solladı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Gökçe Bahadır, son dönemin en popüler isimlerinden oldu. Kısa süre önce müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Bahadır, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesini gören hayran kaldı. İşte Gökçe Bahadır'ın annesi...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 17:49 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 17:55
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Gökçe Bahadır’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızını solladı

Hayat Bilgisi dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakteriyle hafızalara kazındı.

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Gökçe Bahadır’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızını solladı

Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Bahadır'ın annesini gören hayran kaldı. İşte Gökçe Bahadır başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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Gökçe Bahadır’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızını solladı

Ebru Şahin'in annesi

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Gökçe Bahadır’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızını solladı

Ebru Şahin'in annesi

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Gökçe Bahadır’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızını solladı

Ebru Şahin'in annesi