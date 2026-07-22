Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı
İlk bebeklerini bekleyen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Bodrum'da tekne tatili yaparken objektiflere yansıdı. Gündoğan açıklarında romantik anlar yaşayan çiftin keyifli halleri dikkat çekerken, 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın belirginleşen karnı da gözlerden kaçmadı.
2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. 3,5 aylık hamile olan Bahadır, bu özel süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi başarılı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın anne olacağı haberi kısa süre önce gündeme gelmişti.
BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ KIZ
Başarılı oyuncunun hamilelik haberi, sosyal medyada büyük ilgi görürken hayranlarını da sevindirdi. 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Bahadır'ın bir kız bebek beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve nazar değmesinden çekinen oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı da öğrenildi.
BODRUM TATİLİNDE BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ
Gazete Magazin'in haberine göre, ilk bebeğini heyecanla bekleyen 44 yaşındaki oyuncu, son olarak eşi Emir Ersoy ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.
Sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen Bahadır, merdivenlere tutunarak temkinli adımlarla denize indi. O anlarda oyuncunun 3,5 aylık hamilelik karnının belirginleştiği görüldü.