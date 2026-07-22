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Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk bebeklerini bekleyen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Bodrum'da tekne tatili yaparken objektiflere yansıdı. Gündoğan açıklarında romantik anlar yaşayan çiftin keyifli halleri dikkat çekerken, 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın belirginleşen karnı da gözlerden kaçmadı.

Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı 1

2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. 3,5 aylık hamile olan Bahadır, bu özel süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı 2

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi başarılı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın anne olacağı haberi kısa süre önce gündeme gelmişti.

Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı 3

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ KIZ

Başarılı oyuncunun hamilelik haberi, sosyal medyada büyük ilgi görürken hayranlarını da sevindirdi. 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Bahadır'ın bir kız bebek beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve nazar değmesinden çekinen oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı da öğrenildi.

Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı 4

BODRUM TATİLİNDE BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Gazete Magazin'in haberine göre, ilk bebeğini heyecanla bekleyen 44 yaşındaki oyuncu, son olarak eşi Emir Ersoy ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.

Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı 5

Sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen Bahadır, merdivenlere tutunarak temkinli adımlarla denize indi. O anlarda oyuncunun 3,5 aylık hamilelik karnının belirginleştiği görüldü.

Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı 6

Denize girerek eşine eşlik eden Emir Ersoy ile birlikte keyifli vakit geçiren çift, daha sonra yeniden teknenin güvertesine çıktı. Birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşayan ikilinin neşeli ve huzurlu halleri objektiflere yansıdı.

Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı 7

İKİ KEZ EVLENDİ

Gökçe Bahadır'ın ilk evliliği ise oyuncu Ali Sunal ile olmuştu. İkili, 2011 yılında evlenmiş, yaklaşık bir yıl süren evliliklerini 2012 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

EMİR ERSOY KİMDİR?

Emir Ersoy, Türkiye'nin önde gelen piyanist, aranjör ve müzisyenleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır müzik sektöründe başarılı çalışmalara imza atan Ersoy; Tarkan, Bengü ve Burcu Güneş gibi birçok ünlü sanatçıyla sahne ve albüm projelerinde birlikte çalıştı.

Müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan Emir Ersoy, aynı zamanda "Calypso Kralı" olarak tanınan usta sanatçı Metin Ersoy'un oğludur. Kariyeri boyunca caz ve pop müziği harmanlayan projeleriyle dikkat çeken Ersoy, sahne performansları ve aranjörlük çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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