Gökçe Bahadır'ın karnı belirginleşti! Bodrum'da objektiflere yansıdı

Denize girerek eşine eşlik eden Emir Ersoy ile birlikte keyifli vakit geçiren çift, daha sonra yeniden teknenin güvertesine çıktı. Birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşayan ikilinin neşeli ve huzurlu halleri objektiflere yansıdı.

İKİ KEZ EVLENDİ

Gökçe Bahadır'ın ilk evliliği ise oyuncu Ali Sunal ile olmuştu. İkili, 2011 yılında evlenmiş, yaklaşık bir yıl süren evliliklerini 2012 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

EMİR ERSOY KİMDİR?

Emir Ersoy, Türkiye'nin önde gelen piyanist, aranjör ve müzisyenleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır müzik sektöründe başarılı çalışmalara imza atan Ersoy; Tarkan, Bengü ve Burcu Güneş gibi birçok ünlü sanatçıyla sahne ve albüm projelerinde birlikte çalıştı.

Müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan Emir Ersoy, aynı zamanda "Calypso Kralı" olarak tanınan usta sanatçı Metin Ersoy'un oğludur. Kariyeri boyunca caz ve pop müziği harmanlayan projeleriyle dikkat çeken Ersoy, sahne performansları ve aranjörlük çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.