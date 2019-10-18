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Gökçe Bahadır: Türkiye’de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer alan Gökçe Bahadır'a tüm dünyanın gündeminde olan 'Dizi ve sinema sektöründe neden erkek oyuncular, kadınlardan fazla ücret alıyor?' tartışması hakkında görüşleri soruldu. Bu konuda Türkiye'deki durum hakkında konuşan Bahadır, oyuncuların kazançlarıyla ilgili "Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 12:16
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Gökçe Bahadır: Türkiye’de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya karakteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır'dan son dönemin çok konuşulan konularından olan dizi sektöründe erkeklerin kadınlardan daha fazla ücret aldığı tartışması soruldu.

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Gökçe Bahadır: Türkiye’de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Tüm dünyada tartışma konusu olan 'Dizi ve sinema sektöründe neden erkek oyuncular, kadınlardan fazla ücret alıyor?' haberlerine Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi.

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Gökçe Bahadır: Türkiye’de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Türkiye'de herkesin emeğinin karşılığını aldığını söyleyen Bahadır şunları söyledi:

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Gökçe Bahadır: Türkiye’de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

"Medyanın oyuncuların kazançlarıyla ilgili haberlerini biraz şişirilmiş buluyorum. O yüzden kimin ne aldığını kimse bilmiyor. Bence Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor."

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Gökçe Bahadır: Türkiye’de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Gökçe Bahadır oynadığı birçok diziden sonra Ufak Tefek cinayetler dizisiyle adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Gökçe Bahadır'ın Ufak Tefek Cinayetler'den bölüm başına 60 bin TL kazandığı söylenmişti.