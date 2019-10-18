Gökçe Bahadır: Türkiye’de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer alan Gökçe Bahadır'a tüm dünyanın gündeminde olan 'Dizi ve sinema sektöründe neden erkek oyuncular, kadınlardan fazla ücret alıyor?' tartışması hakkında görüşleri soruldu. Bu konuda Türkiye'deki durum hakkında konuşan Bahadır, oyuncuların kazançlarıyla ilgili "Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor" yanıtını verdi.