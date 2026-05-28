Gizem Karaca’nın kızı yürümeye başladı! O anları ilk kez paylaştı

Gizem Karaca, kızı Yaz ile paylaştığı yeni karelerle takipçilerini mest etti. İlk adımlarını atan kızı Yaz'ı izlerken duygusal anlar yaşayan Karaca, o anları "Çok savunmasız bir an" sözleriyle anlattı.

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Gizem Karaca, 2017 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

2025 yılının Haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü oyuncu, şimdilerde tüm vaktini minik kızına ayırıyor.

Uzun süredir İzmir'de, doğayla iç içe bir yaşam süren Gizem Karaca, yoğun iş temposuna ara vererek kızıyla geçirdiği özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak kızı Yaz ile bahçede verdiği pozlarla hayranlarından büyük beğeni toplayan Karaca, bu kez paylaştığı bir gelişmeyle takipçilerini duygulandırdı.

"DAHA HAZIR DEĞİLİM" Kızı Yaz'ın yürümeye başladığı anları büyük bir mutlulukla duyuran Gizem Karaca, yaşadığı tarifsiz hisleri takipçileriyle paylaştı.