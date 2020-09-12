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Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?

Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 14'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Azra'nın gidişi başta Hacer ve Nuriye olmak üzere herkesi yıkarken, Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. Peki Azra'yı geri döndüren döndüren Ahmet'in aşkı mı olacaktır yoksa Zola'nın aşkı mı olacak? İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 12:21
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Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?

Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verirler. Ne var ki Hacer ve Nuriye dinlemek bile istemezler. Çünkü Azra'nın gidişiyle beraber her ikisi de yeterince üzgündür, daha fazla üzüntüye yer yoktur yüreklerinde…

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Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?

Azra'nın gidişi sadece Nuriye ve Hacer'i değil, başta Ahmet olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır.

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Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?

Azra geri dönsün isterler ama nasıl yapacaklarını bilmezler. Bakalım Azra'yı geri döndüren Ahmet'in aşkı mı olacaktır yoksa Zola'nın aşkı mı?

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Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?

14. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

13. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?