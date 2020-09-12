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Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?
Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 14'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Azra'nın gidişi başta Hacer ve Nuriye olmak üzere herkesi yıkarken, Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. Peki Azra'yı geri döndüren döndüren Ahmet'in aşkı mı olacaktır yoksa Zola'nın aşkı mı olacak? İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 12.09.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 12:21
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