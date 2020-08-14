Gençliğim Eyvah’ta Arif ve Zekeriya köşeye sıkıştı! Eşleri gerçekleri öğrenecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Zola ve Çavi'nin annelerinin mahalleye gelişiyle Arif ve Zekeriya iyi köşeye sıkışıyor. Ahmet ise Çağla'dan kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne düşüyor. İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...