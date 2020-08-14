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Gençliğim Eyvah’ta Arif ve Zekeriya köşeye sıkıştı! Eşleri gerçekleri öğrenecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Zola ve Çavi'nin annelerinin mahalleye gelişiyle Arif ve Zekeriya iyi köşeye sıkışıyor. Ahmet ise Çağla'dan kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne düşüyor. İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 17:57
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Gençliğim Eyvah’ta Arif ve Zekeriya köşeye sıkıştı! Eşleri gerçekleri öğrenecek mi?

Gençliğim Eyvah, 10'ncu bölümüyle yine sevenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençliğim Eyvah’ta Arif ve Zekeriya köşeye sıkıştı! Eşleri gerçekleri öğrenecek mi?

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir.

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Gençliğim Eyvah’ta Arif ve Zekeriya köşeye sıkıştı! Eşleri gerçekleri öğrenecek mi?

Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler.

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Gençliğim Eyvah’ta Arif ve Zekeriya köşeye sıkıştı! Eşleri gerçekleri öğrenecek mi?

Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder.

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Gençliğim Eyvah’ta Arif ve Zekeriya köşeye sıkıştı! Eşleri gerçekleri öğrenecek mi?

Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?