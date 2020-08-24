24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Gençliğim Eyvah'ın genç yıldızı Elif Doğan, başarılı oyunculuğuyla göz doldururken güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan Doğan, boyuyla merak konusu oldu. İşte Elif Doğan ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 16:58
  • 1
  • 50
Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu boyuyla merak konusu oldu. İşte Elif Doğan başta olmak üzere ünlü isimlerin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

ENGİN AKYÜREK 187 CM

  • 3
  • 50
Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

  • 4
  • 50
Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

HAZAL SUBAŞI 166 CM

  • 5
  • 50
Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

NEJAT İŞLER 183 CM