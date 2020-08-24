Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...

Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu boyuyla merak konusu oldu. İşte Elif Doğan başta olmak üzere ünlü isimlerin boyu...