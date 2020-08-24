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Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan herkesi şaşırttı! Meğer...
Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Gençliğim Eyvah'ın genç yıldızı Elif Doğan, başarılı oyunculuğuyla göz doldururken güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan Doğan, boyuyla merak konusu oldu. İşte Elif Doğan ve birçok ünlü ismin boyu...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 16:58
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