Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!

Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.

