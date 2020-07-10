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Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!
ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah ilk 4 bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Gençliğim Eyvah'ın merak beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin yine eğlenceli anlar yaşayacağı 5. bölümde Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. İşte Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 18:26
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