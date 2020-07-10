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Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!

ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah ilk 4 bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Gençliğim Eyvah'ın merak beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin yine eğlenceli anlar yaşayacağı 5. bölümde Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. İşte Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 18:26
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Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!

ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah ilk 4 bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Gençliğim Eyvah'ın merak beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!

Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz.

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Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!

Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır.

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Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!

Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz.

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Gençliğim Eyvah’ın yeni bölümünde Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!

Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.