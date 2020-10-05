Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti

Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı babasının fotoğrafıyla şoke etti. Daymaz'ın babasının kaslı vücudu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oldukça fit görünen baba için takipçilerden "Öyle baba mı olur?" yorumu geldi. İşte 'süper baba' olarak sosyal medyayı sallayan Ekin Mert Daymaz'ın babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...