Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı fotoğrafına beğeni yağdı

Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz, sosyal medyayı ilgiyi üzerine çekti. Özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı babasının fotoğrafla şoke etti. Daymaz'ın babasının kaslı vücudu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oldukça fit görünen baba için takipçilerden "Öyle baba mı olur?" yorumu geldi. İşte 'süper baba' olarak sosyal medyayı sallayan Ekin Mert Daymaz'ın babası ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...