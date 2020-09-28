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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz, Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 16:21
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

Gençliğim Eyvah'ta Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

HAZAL SUBAŞI 166 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

NEJAT İŞLER 183 CM