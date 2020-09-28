Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz, Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu...