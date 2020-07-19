19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

ATV'nin fenomen dizisi Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz, özel hayatıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Sosyal medyada ilgiyi üzerine çeken Gençliğim Eyvah'ın yetenekli oyuncusu Ekin Mert Daymaz, hakkındaki gerçeklerle sevenlerini şaşkına çevirdi. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 20:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 20:49
  • 1
  • 51
Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı olan dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz ve ünlülerin boyları…

  • 3
  • 51
Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

  • 4
  • 51
Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

  • 5
  • 51
Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM