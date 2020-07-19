Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı olan dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti.