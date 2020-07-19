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Gençliğim Eyvah dizisinin Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşkına çevirdi! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet’i...
ATV'nin fenomen dizisi Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz, özel hayatıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Sosyal medyada ilgiyi üzerine çeken Gençliğim Eyvah'ın yetenekli oyuncusu Ekin Mert Daymaz, hakkındaki gerçeklerle sevenlerini şaşkına çevirdi. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu...
Giriş Tarihi: 19.07.2020 20:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 20:49
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