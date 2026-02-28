CANLI YAYIN
Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybetti | İşte cenaze programı

"Duy Beni" dizisiyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç oyuncunun vefatı dizi camiasını yasa boğarken, cenaze töreninin tarihi ve detayları da açıklandı.

"Duy Beni" dizisiyle tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu, yaşam mücadelesini kaybetti.

ACI HABERİ PAYLAŞTI

Yıldız'ın vefat haberini meslektaşı ünlü oyuncu Caner Topçu, Instagram hesabından paylaştı.

CENAZE TÖRENİNİN TARİHİ VE DETAYLARI DA AÇIKLANDI

Ünlü oyuncunun meslektaşı Caner Topçu şu ifadelere yer verdi:

"Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii'nde kılınacaktır.

Tüm dost ve sevenlerine duyurulur.

Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"

Rabia Soytürk de 27 yaşında hayatını kaybeden rol arkadaşı İbrahim Yıldız'ın 'Duy Beni' setinden görüntüsüne Instagram hesabında yer vererek üzüntüsünü ifade etti.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı ve zamanla bu tutku onun hayatının merkezine yerleşti. Eğitim hayatında Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında aldığı yoğun eğitim, yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirmesinde önemli rol oynadı.

Ancak İbrahim, sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra kendisini oyunculukta buldu ve bu alanda kariyer yapmaya karar verdi. Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında çıktı ve bu dönüm noktası onun oyunculuk kariyerinin başlangıcını simgeledi. "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı Lagari Hasan Çelebi karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Bu rol, İbrahim'in hem yeteneğini hem de sektördeki potansiyelini ortaya koydu. Sonraki yıllarda çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında yer alarak deneyimini artırdı.

Genç yaşına rağmen farklı türlerdeki rollerdeki başarısıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İbrahim Yıldız, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sanata olan bağlılığını sürdürerek, farklı yaratıcı projelerde de yer aldı.

