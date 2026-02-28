Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybetti | İşte cenaze programı
"Duy Beni" dizisiyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç oyuncunun vefatı dizi camiasını yasa boğarken, cenaze töreninin tarihi ve detayları da açıklandı.
"Duy Beni" dizisiyle tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.
Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu, yaşam mücadelesini kaybetti.
ACI HABERİ PAYLAŞTI
Yıldız'ın vefat haberini meslektaşı ünlü oyuncu Caner Topçu, Instagram hesabından paylaştı.
CENAZE TÖRENİNİN TARİHİ VE DETAYLARI DA AÇIKLANDI
Ünlü oyuncunun meslektaşı Caner Topçu şu ifadelere yer verdi:
"Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii'nde kılınacaktır.
Tüm dost ve sevenlerine duyurulur.
Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"