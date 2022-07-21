Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle ekrana geri dönen Devrim Özkan, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan, başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükseldi. Ekranın en çok konuşulan Devrim Özkan'nın özel hayatını mercek altına alanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...