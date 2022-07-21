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Haberler Galeri Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle ekrana geri dönen Devrim Özkan, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan, başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükseldi. Ekranın en çok konuşulan Devrim Özkan'nın özel hayatını mercek altına alanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 17:13
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Özkan hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Devrim Özkan başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Hande Erçel - 24 Kasım 1993

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan yaşıyla şoke etti! Kimse böyle beklemiyordu

Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986