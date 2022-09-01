Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Devrim Özkan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm dikkatleri üzerine çeken ve bir anda ekranın en çok konuştuğu isimlerden olan Özkan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özkan'ın makyajsız hali olay oldu.