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Haberler Galeri Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Devrim Özkan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm dikkatleri üzerine çeken ve bir anda ekranın en çok konuştuğu isimlerden olan Özkan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özkan'ın makyajsız hali olay oldu.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 16:58
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özkan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Devrim Özkan başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Demet Özdemir

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Demet Özdemir

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali...

Demet Özdemir