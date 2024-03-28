'Gelinim Olur Musun' yarışmacısı Sinem Umaş'ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! "Resmen parçalamış..."

Bir zamanların unutulmaz yarışmalarından biri olan "Gelinim Olur Musun?" ile ekranlara gelen Sinem Umaş, programda yaşadığı ilişkilerle uzun süre konuşulmuştu. Özellikle Ata ile yaşadığı aşk ve Semra kaynana ile olan atışmalarıyla hafızalara kazınan Umaş, son zamanlarda yaşadığı değişimle gündem oluyor.