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'Gelinim Olur Musun' yarışmacısı Sinem Umaş'ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! "Resmen parçalamış..."

"Gelinim Olur Musun" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, geçmişte fenomen kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Kaynanasıyla olan atışmalarıyla da bilinen Umaş, yarışma sonrasında da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise Umaş, köpeklerle birlikte çektiği dans videosuyla yeniden gündeme oturdu. İşte Sinem Umaş'ın paylaşımı ve son hali...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:09
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’Gelinim Olur Musun’ yarışmacısı Sinem Umaş’ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! Resmen parçalamış...

Bir zamanların unutulmaz yarışmalarından biri olan "Gelinim Olur Musun?" ile ekranlara gelen Sinem Umaş, programda yaşadığı ilişkilerle uzun süre konuşulmuştu. Özellikle Ata ile yaşadığı aşk ve Semra kaynana ile olan atışmalarıyla hafızalara kazınan Umaş, son zamanlarda yaşadığı değişimle gündem oluyor.

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’Gelinim Olur Musun’ yarışmacısı Sinem Umaş’ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! Resmen parçalamış...

Gözlerden uzak bir hayatı tercih eden ve hayvanlar için büyük bir mücadele veren Sinem Umaş, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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’Gelinim Olur Musun’ yarışmacısı Sinem Umaş’ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! Resmen parçalamış...

AKIM VİDEOSU ÇEKERKEN YARALANDI!

Umaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir akım için çekim yaparken köpekleri de oyunun bir parçası oldu. Ancak, bu anlarda köpeklerin oyuna katılması sonucunda Umaş'ın kaşı şişti. Video, Umaş'ın hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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’Gelinim Olur Musun’ yarışmacısı Sinem Umaş’ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! Resmen parçalamış...

İşte Sinem Umaş başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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’Gelinim Olur Musun’ yarışmacısı Sinem Umaş’ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! Resmen parçalamış...

Didem Soydan