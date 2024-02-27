27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

"Gelinim Mutfakta" programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, ekranların tanınan isimlerinden biri haline geldi. "Var Mısın Yok Musun?" gibi yarışma programlarıyla da adını duyuran Nursel Ergin'in hayatı, adeta bir film senaryosunu aratmayacak türden. Yetimhanede büyüyen ve küçük yaşta anne olan Ergin, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Ergin'in 25 yaşındaki kızı Bengü, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. İşte Nursel Ergin'in kızı...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:32
  • 1
  • 132
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

43 yaşındaki güzel sunucu Nursel Ergin, katıldığı yarışma programıyla tanınmış ve şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştır. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Ergin, "Gelinim Mutfakta" programının sevilen sunucusu olarak ekranlarda boy gösteriyor.

  • 2
  • 132
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

Geçtiğimiz haftalarda aşk videosu ile boşandığını duyuran ve ardından yeniden barıştığını açıklayan Nursel Ergin, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

  • 3
  • 132
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

Küçük yaşta anne olması ve yaşadığı hayat tecrübeleriyle dikkat çeken Ergin'in kızı Bengü ise annesine benzerliğiyle gündem oldu. Nursel Ergin'in kızını görenler, "Annesinin kopyası,"İkiz gibisiniz", "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlarda bulunuyor.

  • 4
  • 132
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

İşte Nursel Ergin başta olmak üzere diğer ünlülerin çocukları...

  • 5
  • 132
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU SAVAŞ ZAFER