Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in bir de kızını görün! Anne-kız değil ikiz gibiler...

"Gelinim Mutfakta" programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, ekranların tanınan isimlerinden biri haline geldi. "Var Mısın Yok Musun?" gibi yarışma programlarıyla da adını duyuran Nursel Ergin'in hayatı, adeta bir film senaryosunu aratmayacak türden. Yetimhanede büyüyen ve küçük yaşta anne olan Ergin, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Ergin'in 25 yaşındaki kızı Bengü, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. İşte Nursel Ergin'in kızı...