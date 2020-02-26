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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Gel Dese Aşk 8 Mart Pazar günü ekrana gelmeye hazırlanırken oyuncular da araştırılmaya başlandı. Osman Sınav ve Sinegraf imzalı 'Gel Dese Aşk'ın kadrosunda en dikkat çeken isimlerden olan Şebnem Bozoklu sosyal medyada da gündem oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Şebnem Bozoklu'nun eşi merak konusu oldu. İşte güzel oyuncunun merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 26.02.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 16:49
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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın başlamasına sayılı günler kala dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Kadronun en dikkat çeken isimlerinden olan Şebnem Bozoklu'nun eşi merak konusu oldu. İşte güzel oyuncun eşi…

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL VE SEVGİLİSİ KAYLA MANUKYAN