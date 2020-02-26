Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Gel Dese Aşk 8 Mart Pazar günü ekrana gelmeye hazırlanırken oyuncular da araştırılmaya başlandı. Osman Sınav ve Sinegraf imzalı 'Gel Dese Aşk'ın kadrosunda en dikkat çeken isimlerden olan Şebnem Bozoklu sosyal medyada da gündem oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Şebnem Bozoklu'nun eşi merak konusu oldu. İşte güzel oyuncunun merak edilen eşi...