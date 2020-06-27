Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Atv dizisi Gel Dese Aşk'ta Murat karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, magazin gündemine oturdu. Dizide 40'lı yaşlarında evli ve iki çocuk babası bir adamı canlandıran Erkan Petekkaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki performansıyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Petekkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya'nın o fotoğrafı...