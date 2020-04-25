Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle ekranlara geri dönen Erkan Petekkaya sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizinin başrolü Erkan Petekkaya'nın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla Türk televizyonlarının en önemli aktörlerinden olan Erkan Petekkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Erkan Petekkaya'nın geçirdiği değişim sevenlerini şaşırttı.