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Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti
Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk ile ekranlara geri dönen İlayda Çevik, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına bağlayan Gel Dese Aşk, ikinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken İlayda Çevik eski fotoğraflarıyla dikkat çekti. İlayda Çevik'in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şoke oldu. İşte İlayda Çevik'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 18:10
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