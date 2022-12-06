Gecenin Ucunda’nın Ahmet’i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

GECENİN UCUNDA AHMET IŞIK

Holdingin başına geçmek için döndüğü Türkiye'de Macide'ye aşık olur. Bu aşk hem Ahmet'in takıntılı ilişki geçmişini kaşır hem de onu en büyük idolü ve rakibi ağabeyi Kazım'la karşı karşıya getirir.