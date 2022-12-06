06 Aralık 2022, Salı
Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…
Gecenin Ucunda dizisinin oyuncuları merak edilip araştırılan konular arasında. Dizide Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu başrolü paylaşırken diğer karakterler de oldukça ilgi çekiyor. İnternet kullanıcıları Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu'nu merak edip araştırmaya başlarken oldukça dikkat çeken bir şeyle karşı karşıya kaldı! Levendoğlu, eski eşi güzeller güzeli o oyuncu çıktı! İşte Sarp Levendoğlu'na dair tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:02
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