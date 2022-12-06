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Haberler Galeri Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

Gecenin Ucunda dizisinin oyuncuları merak edilip araştırılan konular arasında. Dizide Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu başrolü paylaşırken diğer karakterler de oldukça ilgi çekiyor. İnternet kullanıcıları Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu'nu merak edip araştırmaya başlarken oldukça dikkat çeken bir şeyle karşı karşıya kaldı! Levendoğlu, eski eşi güzeller güzeli o oyuncu çıktı! İşte Sarp Levendoğlu'na dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:02
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Gecenin Ucunda’nın Ahmet’i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu'nun eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş! Gecenin Ucunda'nın Ahmet Işık'ı Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gecenin Ucunda’nın Ahmet’i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay gibi isimlerin olduğu dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça ilgi topluyor. Dizide Ahmet Işık karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

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Gecenin Ucunda’nın Ahmet’i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

GECENİN UCUNDA AHMET IŞIK

Holdingin başına geçmek için döndüğü Türkiye'de Macide'ye aşık olur. Bu aşk hem Ahmet'in takıntılı ilişki geçmişini kaşır hem de onu en büyük idolü ve rakibi ağabeyi Kazım'la karşı karşıya getirir.

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Gecenin Ucunda’nın Ahmet’i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ali Sarp Levendoğlu, oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu.

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Gecenin Ucunda’nın Ahmet’i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…

İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olan Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yaptı.