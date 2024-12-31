31 Aralık 2024, Salı
Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci'nin çocukluk hali herkesi şaşırttı
Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu 'Gassal' dizisi, sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda şarkılarıyla da beğeni topluyor. Dizide, Ferdi Tayfur'un unutulmaz parçası 'İçim Yanar'ı seslendiren Şahin Kendirci, izleyicilerden tam not aldı. Bir zamanlar 'O Ses Çocuklar' yarışmasıyla adını duyuran genç yetenek değişimiyle de ağızları açık bıraktı.
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:42