Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Özellikle "İçim Yanar", "Bu Şehir Beni Boğuyor", "Kaderimin Oyunu", "Gülüm Benim", "Benim İçin Üzülme", "Bana Sor", "Sev", "Çocuk Oldum", ve "Yıkılmışım Ben" gibi parçalarla diziyi izleyenleri mest eden isim ise Şahin Kendirci oldu.