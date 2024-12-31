31 Aralık 2024, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci'nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci'nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu 'Gassal' dizisi, sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda şarkılarıyla da beğeni topluyor. Dizide, Ferdi Tayfur'un unutulmaz parçası 'İçim Yanar'ı seslendiren Şahin Kendirci, izleyicilerden tam not aldı. Bir zamanlar 'O Ses Çocuklar' yarışmasıyla adını duyuran genç yetenek değişimiyle de ağızları açık bıraktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:42
Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı "Gassal" dizisinde seslendirilen şarkılar, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Özellikle "İçim Yanar", "Bu Şehir Beni Boğuyor", "Kaderimin Oyunu", "Gülüm Benim", "Benim İçin Üzülme", "Bana Sor", "Sev", "Çocuk Oldum", ve "Yıkılmışım Ben" gibi parçalarla diziyi izleyenleri mest eden isim ise Şahin Kendirci oldu.

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Genç yetenek, güçlü sesi ve duygu yüklü yorumuyla izleyicilerden tam not aldı.

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Öte yandan, Youtube'da dinlenme rekorları kıran "İçim Yanar" şarkısının usta sanatçı Ferdi Tayfur'a ait olduğu öğrenildi.

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Kendirci'ye dair pek bilinmeyen bir detay da ortaya çıktı. Genç yetenek, yıllar önce "O Ses Çocuklar" ve "Yetenek Sizsiniz Türkiye"ye katılmıştı.

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Hatta, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı "Müslüm" filminde de rol almıştı.

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

İşte Şahin Kendirci'nin çocukluk hali

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Şahin Kendirci

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Şahin Kendirci

Gassal dizisiyle dikkat çekti! Şahin Kendirci’nin çocukluk hali herkesi şaşırttı

Şahin Kendirci