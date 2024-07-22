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Garip filmindeki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal'ın Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

80'li yıllara damga vuran "Garip" filminin küçük yıldızı Fatoş, yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal'ın her filmi ayrı bir keyifle izlenirken, "Garip" filmi izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Sunal'a bu filmde eşlik eden ve Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un şimdilerde ne yaptığı ise merak ediliyor. İşte Ece Alton'un son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 12:18
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Garip filmindeki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın Fatoş’u Ece Alton’un son hali...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak kabul edilen "Garip" filmi şimdilerde oyuncularınını son halleriyle gündemde...

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Garip filmindeki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın Fatoş’u Ece Alton’un son hali...

1986 yılında ilk kez seyirciyle buluşan "Garip" filmiyle tanıdığımız Oya Ece Alton, çocuk yaşta büyük bir ilgi toplamıştı.

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Garip filmindeki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın Fatoş’u Ece Alton’un son hali...

Filmin içerisinde canlandırdığı "Fatoş" karakteri ve gösterdiği performansıyla dikkat çeken Ece Alton, yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmeyen bir iz bırakmıştı.

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Garip filmindeki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın Fatoş’u Ece Alton’un son hali...

37 yıl sonra yeniden gündeme gelen Ece Alton, yılllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Garip filmindeki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın Fatoş’u Ece Alton’un son hali...

İşte başta Ece Alton olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki halleri...