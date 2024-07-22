Garip filmindeki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal'ın Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

80'li yıllara damga vuran "Garip" filminin küçük yıldızı Fatoş, yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal'ın her filmi ayrı bir keyifle izlenirken, "Garip" filmi izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Sunal'a bu filmde eşlik eden ve Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un şimdilerde ne yaptığı ise merak ediliyor. İşte Ece Alton'un son hali...