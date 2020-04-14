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Haberler Galeri Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş Arka Sokaklar setinde tanışmış ve 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir çocukları olan çift 4 yıl sonra boşanma kararı almıştı. Bu yıl yeniden Survivor'a katılan Uğur Pektaş'ın yarışmada olduğu dönemde eski eşi Gamze Özçelik'ten şok bir hamle gelmiş ve Pektaş'ın oğullarını görememesi için mahkeme kararı çıkartmıştı. Yarışma dönüşü kararı öğrenen Pektaş'tan bu gelişme sonrası oğluyla ilk paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:08
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Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü.

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Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlandı. Bu süreçte Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.

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Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

NEDENİ BİLİNMİYOR

Survivor 2020 yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlık yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a döndü ve kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı.

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Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

Özçelik'in bu kararı aldırmasındaki neden henüz bilinmezken Uğur Pektaş'tan oğluyla ilk paylaşım geldi.

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Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

Geride bıraktığımız günlerde Gamze Özçelik, oğlunun babası Uğur Pektaş için mahkemeden karar aldırmış ve görmesini yasaklatmıştı. Herkes hala bunun nedenini merak ederken, Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile paylaşım geldi.