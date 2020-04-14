Gamze Özçelik’ten şoke hamle gelmişti! Uğur Pektaş'tan oğlu ile ilk paylaşım geldi

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş Arka Sokaklar setinde tanışmış ve 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir çocukları olan çift 4 yıl sonra boşanma kararı almıştı. Bu yıl yeniden Survivor'a katılan Uğur Pektaş'ın yarışmada olduğu dönemde eski eşi Gamze Özçelik'ten şok bir hamle gelmiş ve Pektaş'ın oğullarını görememesi için mahkeme kararı çıkartmıştı. Yarışma dönüşü kararı öğrenen Pektaş'tan bu gelişme sonrası oğluyla ilk paylaşım geldi.