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Gamze Özçelik’ten nikah paylaşımı! “Bir kez daha evet dedik”

Gamze Özçelik'ten nikah paylaşımı geldi! Uğur Pektaş'la 3 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik kendisini hayır işlerine adamıştı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile hayatlara dokunarak umut olan Özçelik'in nikah masasından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:15
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Gamze Özçelik’ten nikah paylaşımı! “Bir kez daha evet dedik”

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündemde.

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Gamze Özçelik’ten nikah paylaşımı! “Bir kez daha evet dedik”

"Bugün bir kez daha evet dedik" notuyla şahit olduğu nikahtan bir fotoğraf karesi paylaşan Gamze Özçelik'in sadeliği hayran bıraktı.

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Gamze Özçelik’ten nikah paylaşımı! “Bir kez daha evet dedik”

2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol almasının ardından inzivaya çekilen ünlü oyuncu Uğur Pektaş, Instagram'dan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

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Gamze Özçelik’ten nikah paylaşımı! “Bir kez daha evet dedik”

Uzun bir zaman sonra yeniden ekranlara dönen Uğur Pektaş yeni projesini paylaşmıştı.

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Gamze Özçelik’ten nikah paylaşımı! “Bir kez daha evet dedik”

Uğur Pektaş'ın ekranlara 'yeniden' demesi takipçilerini sevindirdi.