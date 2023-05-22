Gamze Özçelik’ten nikah paylaşımı! “Bir kez daha evet dedik”

Gamze Özçelik'ten nikah paylaşımı geldi! Uğur Pektaş'la 3 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik kendisini hayır işlerine adamıştı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile hayatlara dokunarak umut olan Özçelik'in nikah masasından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.